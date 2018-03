Helden kinderkliniek krijgen cape

De kinderen die te zien zijn in de VTM-reeks ‘Helden van de Kinderkliniek’ kregen vandaag een superheldencape van dokter Karel, de intussen legendarische pop met ingebouwde camera. De cape is niet alleen een aandenken, maar toont ook hoe moedig de kinderen zijn.

In ‘Helden van de Kinderkliniek’ worden enkele kinderen gevolgd terwijl ze vechten tegen hun ziekte. Dokter Karel speelt daarin een belangrijke rol.

“Het is belangrijk dat de kinderen de moed niet verliezen voor het genezingsproces. Ik denk dat lachen heel gezond is en dat dokter Karel daar een mooie rol in speelt”, zegt Lotte Marnef, pedagogisch medewerker van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

En ook de kinderen zelf waren zeer blij met hun cape. “Ik heb een mooie cape gekregen omdat ik super stoer ben bij prikjes en omdat ik niet huil”, zegt Ghislaine, een van de patiëntjes.