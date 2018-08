Vanaf vandaag test het Agentschap Wegen en Verkeer een oversteekplein op het Kolonel Dusartplein in Hasselt. Daar zijn acht zebrapaden geschilderd en elf verkeerslichten geplaatst. Alle voetgangers krijgen tegelijk groen licht en kunnen dan in alle richtingen oversteken. Het systeem is gebaseerd op het bekende Shibuyakruispunt in Japan, en moet het verkeer vlotter en veiliger doen verlopen.