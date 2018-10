Hart- en vaatziekten zijn belangrijkste doodsoorzaak

Vlamingen sterven steeds minder aan kanker, maar wel vaker aan de gevolgen van neurologische aandoeningen zoals Alzheimer. Dat blijkt uit het laatste sterfterapport van de Agentschap Zorg en Gezondheid. In 2016 stierven 3.276 mensen aan de gevolgen van dementie, maar de belangrijkste doodsoorzaak blijven wel hart en vaatziekten met 17.371 overlijdens.

En daarom kon je je vandaag in zes Europese steden gratis laten screenen op hart- en vaatziekten en osteoporose of botontkalking. Ook in Brussel kon je terecht voor een onderzoek. Want de juiste diagnose maken is belangrijk. Vaak is het al te laat wanneer patiënten de diagnose krijgen.