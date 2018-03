“Hardy moet schuldig zijn over hele lijn”

Op het proces tegen seriemoordenaar Renaud Hardy vraagt het Openbaar Ministerie aan de jury om Hardy schuldig te verklaren aan alles waarvoor hij beschuldigd wordt. Dat zijn de verkrachting, foltering en moord op Maria Walschaerts en Linda Doms en de moordpogingen op actrice Veerle Eyckermans en dokteres A.H.

De openbare aanklaagster Alexandra Van Kelst benadrukte dat er heel wat bewijsmateriaal in de vorm van DNA en videobeelden tegen Hardy spreken. Daarom moet hij over de hele lijn schuldig bevonden worden.

"Medicatie geen verklaring"

Ze onderlijnde vervolgens dat Hardy voorbereid tewerk ging en toerekeningsvatbaar is. “Medicatie is geen verklaring voor de strafexpeditie en voor het urenlange planmatige optreden. Hardy had voldoende keuzevrijheid, ook met een eventuele impulscontrolestoornis.”

Van Kelst wees de jury er ook nogmaals op hoe hard Hardy z'n slachtoffers aanpakt: “Hij neutraliseert ze, hij doet ze pijn, laat ze lijden, om hen dan seksueel te vernederen, te bepotelen, te verkrachten”, klonk het.