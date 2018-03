Hardy emotioneel na horen van straf

Renaud Hardy (55) is vandaag door de volksjury op het assisenproces in Tongeren veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Toen de voorzitter zich rechtstreeks richtte tot Hardy in zijn slotwoord, kreeg de seriemoordenaar het zichtbaar moeilijk om zijn emoties te beheersen.

De volksjury bevond Renaud Hardy gisteren al schuldig aan twee moorden, met verkrachtingen en foltering, en twee moordpogingen. Vandaag zaten ze samen om zijn strafmaat te bepalen.

Na ruim drie uur beraad kwam de jury tot de beslissing om Hardy levenslang te geven omdat ze geen verzachtende omstandigheden zagen. “Het recidiverisico is heel erg groot”, klonk het.

Voorzitter Dirk Thys las hem zijn straf voor en richtte zich in zijn slotwoorden ook rechtstreeks tot Hardy, iets wat veel emoties losmaakte bij de veroordeelde. Hij begon te huilen en kreeg het ook moeilijk om zichzelf een houding te geven.

