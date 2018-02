Renaud Hardy is een seksuele sadist. Dat zeggen de gerechtspsychiaters op het proces tegen de seriemoordenaar. Hardy staat terecht voor onder meer twee moorden.

Volgens psychiaters wist hij goed wat hij deed toen hij de twee vrouwen vermoordde en het bij twee anderen probeerde. "Hij behoort tot de meest gevaarlijke personen in de maatschappij. Als hij niet gearresteerd was, had hij meer moorden gepleegd.”

Nochtans verklaarde een neuroloog gisteren dat Hardy moordde door de medicatie die hij nam voor zijn Parkinson. Die veroorzaakt bij sommigen mensen vreemd seksueel gedrag. Maar volgens de wetsdokter zijn daar wereldwijd maar 31 gevallen van bekend, die trouwens nooit gingen moorden.

Extreme vorm

Toch blijft neuroloog Van Der Linden bij zijn theorie. “Ik heb verschillende patiënten gezien ook met deze drang, met deze stoornis van de impulsen. En dit is helaas de meest extreme vorm die ik ooit gezien heb.”

Volgens Van Der Linden moet Hardy behandeld worden. “Hij moet geïnterneerd worden en behandeld. Dat moet onder strikte controle verder gevolgd worden. De tijd zal uitwijzen hoe het zich verder ontwikkeld.”

Berekend en kil

Maar gerechtspsychiaters denken daar anders over. Zij bekeken onder meer de video van de moord op Linda Doms. Volgens hen gaat Hardy berekend en kil te werk.