Had Brakelse burgemeester 1,5 promille in bloed?

De waarnemende burgemeester van Brakel die vorige week dronken een ongeval veroorzaakte en een andere man zwaar verwondde, zou bijna anderhalve promille alcohol in zijn bloed hebben gehad - dat is veel meer dan gedacht - dat bevestigen bronnen aan VTM NIEUWS. Hij heeft intussen ontslag genomen als burgemeester, maar hij mag wel schepen blijven.

Stefaan De Vleesschauwer mag schepen blijven in de Brakel. Dat besliste het schepencollege vanavond. De Vleesschauwer zelf was niet aanwezig. Bij het ongeval vorige week reed hij rond met zo'n 1,5 promille in het bloed blijkt nu uit onze bronnen. Zijn partij Open Vld behoudt het vertrouwen.

“Het is een voorbeeldfunctie inderdaad, maar we wachten af”, zegt Marleen Gyselinck, schepen van Brakel (Open Vld). “We kunnen nu nog niet veel commentaar geven, het onderzoek zal het uitwijzen. De partij beslist of hij schepen kan blijven, ik niet.”

Ook coalitiepartner sp.a steunt De Vleesschauwer voorlopig. “Mocht het zijn dat hij 1,5 promille in zijn bloed had, dan zal er discussie zijn. Maar vandaag kan Stefaan het vertrouwen behouden van het college”, zeht waarnemend burgemeester Hedwin De Clercq (sp.a). “Wetende dat hij gedurende zes jaar een goede burgemeester was. Omdat iemand een fout maakt moet je zijn hoofd er niet meteen afkappen, dat gaat ook niet natuurlijk.”

De oppositie wil voorlopig niet reageren voor de camera. Zij willen antwoorden tijdens de gemeenteraad van mei.