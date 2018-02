Gruwelvideo Hardy wordt getoond

Op het assisenproces tegen seriemoordenaar Renaud Hardy moeten de juryleden vandaag of morgen naar de gruwelijke video kijken waarop Hardy zijn ex-vrouw foltert en vermoordt. De video maakt deel uit van het onderzoek. De advocaten zagen de beelden al, en volgens hen zijn ze gruwelijk. Deze ochtend werd de seriemoordenaar ook verhoord, maar dat ging erg moeizaam.

In het Tongerse hof van assisen is vandaag de tweede dag van het proces van de 55-jarige Renaud Hardy uit Mechelen gestart. In de namiddag en ook morgen komen de speurders het onderzoek uit de doeken doen. Daarbij zal ook de gruwelijke video van de moord op Linda Doms getoond worden, eentje waar de jury verplicht naar moet kijken.

Een unieke situatie, zegt advocaat Jef Vermassen. Hij verdedigt Veerle Eyckermans, de actrice die aan de moordenaar kon ontsnappen. “Het is de eerste keer in 102 assisenzaken dat ik dit meemaak en op die manier geconfronteerd wordt met opgenomen beelden. Maar een beeld is belangrijker dan 1.000 woorden.” De gruwelijkste momenten zijn wel uit de video weggelaten.

Geen zinnige antwoorden

Hardy kreeg vandaag ook zelf het woord en begon meteen te klagen. Hij zei dat gisterenavond geen eten meer kreeg in de gevangenis, maar dat bleek uiteindelijk niet te kloppen. Ook over de feiten zelf gaf hij vaak geen zinnige antwoorden.