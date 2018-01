Grote studie naar mentale gezondheid

De universiteit van Leuven gaat de mentale gezondheid van jongeren in kaart proberen te brengen. Op die manier willen ze risicofactoren blootleggen en een vroege aanpak mogelijk maken. Het onderzoek blijkt ook nodig: een kwart van de Vlamingen krijgt ooit psychische problemen.

De wetenschappers zullen ongeveer 2.000 middelbare schoolkinderen ondervragen over hun geestelijke gezondheid. Ze moeten een vragenlijst invullen en moeten ook enkele experimenten doen om hun sociale vaardigheden te testen.

Daarnaast krijgen ze allemaal een smartphone mee. Daarop krijgen ze geregeld vragen over hun mentale toestand.

De studie moet antwoorden bieden op problematiek van psychische problemen. Uit cijfers blijkt dat een op de vier mensen in de loop van zijn of haar leven hulp zoekt voor mentale problemen zoals depressie of zelfmoordneigingen. Die problemen ontstaan doorgaans in de puberteit.