Grote politieactie op bussen in Antwerpen

Bij een grootschalige politieactie op reisbussen in Antwerpen werd een tiental illegalen en criminelen betrapt op het bezit van drugs en valse paspoorten. Minister van Veiligheid Jan Jambon (N-VA) was bij de controle aanwezig. Hij wil reizigers in de toekomst controleren voordat ze op een bus stappen, zoals dat ook op de luchthaven het geval is.

De federale politie controleerde een veertigtal bussen. In totaal werden drie reizigers betrapt met een valse identiteit, drie met drugs en twee met 120.000 euro aan gestolen goederen.

Gebrek aan controle

De politie controleerde de bussen ook op wapens en explosieven. Die werden niet gevonden, maar in het verleden was dat wel al het geval. Onder de meer de dader van de aanslag op het Joods Museum in Brussel reisde per bus.

Niet alleen de lage prijs, ook en vooral het gebrek aan regelmatige controles zoals bij internationale vlieg- en treinreizen maakt dat criminelen vaak gebruikmaken van busreizen om landsgrenzen over te steken. De veiligheidsdiensten van verschillende Europese landen willen daar echter paal en perk aan stellen.

Ook politiemedewerkers uit Nederland, Frankrijk en Luxemburg waren aanwezig bij de controleactie. Er lopen intussen al gesprekken om busmaatschappijen passagierslijsten beschikbaar te laten maken.

Vergelijken met databank

"We willen passagiersgegevens kunnen vergelijken met onze databanken van terroristen en zware criminelen", zegt minister Jambon. "Voor de luchtvaart is dat al operationeel, voor het treinverkeer zijn we het aan het afronden. Busreizen zijn wat complexer omdat ze door vele landen rijden, maar het is mijn overtuiging dat het ook voor deze vervoersmodus moet kunnen."