Grote everzwijnenjacht in Meerdaalwoud bij Leuven

In Meerdaalwoud in Oud-Heverlee hebben jagers 17 everzwijnen geschoten. Dat was nodig om de groeiende populatie onder controle te houden. Het was al de derde keer dat er gejaagd wordt op everzwijnen. “Momenteel leven er zo’n 100 everzwijnen in Meerdaalwoud. Ze doen veel goed maar als de populatie te groot wordt dan veroorzaken ze ook schade”, zegt Bart Meuleman van het Agentschap Natuur en Bos.

Vijftig jagers en zeventig trackers verzamelden gisterenmorgen in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos in Meerdaalwoud in Oud-Heverlee om te jagen op everzwijnen. Ruim 650 hectare bos werd speciaal voor de jachtpartij afgesloten voor het publiek, uiteraard om ongevallen te voorkomen. Ook jagers uit Wallonië namen deel aan de jacht want voor het eerst werd ook op Waals grondgebied gejaagd op everzwijnen.

In Meerdaalwoud was het al de derde zogenaamde ‘stille drukjacht’. Dat is een manier van jagen waarbij de dieren niet worden opgejaagd maar eerder rustig in beweging worden gebracht zodat ze nietsvermoedend passeren aan de jachtstoel. Het resultaat? 17 everzwijnen minder in het bos.