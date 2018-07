Grootste vlinder vliegt rond in Knokke-Heist

Als je de grootste vlinder ter wereld wil zien, dan moet je naar de vlindertuin in Knokke-Heist. Daar fladdert momenteel een Atlasvlinder rond. Dit is een mannetje, die is wat kleiner. Maar vrouwtjes kunnen ongeveer 30 centimeter zijn, als ze hun vleugels spreiden.

Als rups eet zo'n Atlasvlinder enorm veel, als volwassen dier heeft hij straf genoeg geen mond meer. Daarom leeft hij maar drie tot acht dagen. En paren moet ook snel gebeuren, daarom heeft dit mannetje antennes op zijn kop om snel een vrouwtje te vinden.