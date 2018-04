Grootste stadsboerderij van Europa ligt in ons land

In Anderlecht is vandaag de grootste stadsboerderij van Europa geopend, vlak naast het slachthuis. De boerderij ligt op het dak van de voedingshal en heeft een oppervlakte van 400 vierkante meter. Er zijn serres en tuinen met groenten en fruit en er worden zelfs vissen gekweekt. Alles zal verkocht worden aan restaurants en supermarkten in de buurt.

De stadsboerderij ligt op het dak van Foodmet, de voedingshal naast het slachthuis van Anderlecht. Het is de grootste boerderij van Europa op een dak: 4.000 vierkante meter aan groenten, fruit en kruiden.

Kippen of koeien kweken ze op deze boerderij niet, wel vissen. Gestreepte baarzen die over enkele maanden stevige vissen zouden moeten zijn, klaar om op te eten. Ze mikken hier op 35 ton vis per jaar. Met het water waarin ze zwemmen, irrigeren ze de tomaten. Ook hun uitwerpselen worden gerecycleerd.

De oogst is enkel bestemd voor de lokale afzetmarkt: winkels, supermarkten en restaurants in een straal van 20 kilometers. De initiatiefnemers willen nog meer stadsboerderijen op de Brusselse daken bouwen. De enige voorwaarde is dat het dak groot en stevig genoeg is om zo'n boerderij te dragen.