Groep tuimelaars gespot voor Belgische kust

Voor de kust van Nieuwpoort heeft de bemanning van het onderzoekschip Simon Stevin een groep van meer dan 25 tuimelaars gespot. Dat is vrij uitzonderlijk, want deze dolfijnen zijn in het Belgisch deel van de Noordzee al enkele tientallen jaren uitgestorven.

Er leven wel nog tuimelaars in de noordelijke Noordzee nabij Schotland en ook een groep van ongeveer vierhonderd tuimelaars voor de kust van Bretagne. “Ik denk dat een deel van die groep tot hier gezwommen is”, zegt Jan Haelters van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen aan VTM NIEUWS. “Tuimelaars kunnen per dag tot honderd kilometer zwemmen, maar dat ze via het kanaal tot voor onze kust komen, is heel uitzonderlijk.”

Sociaal

De tuimelaars zwommen woensdagavond minutenlang mee in het zog van het onderzoeksschip Simon Stevin van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Ze kwamen ook dikwijls boven, de bemanning kon probleemloos beelden maken. “Tuimelaars zijn heel sociale dieren, ze zoeken bewust contact met mensen”, zegt Haelters nog.

Tuimelaars mag je niet verwarren met bruinvissen. Die leven wel in de Noordzee, maar zwemmen alleen of in kleine groepen, en ze laten zich zelden zien. Twee maanden geleden hebben wetenschappers vanuit een onderzoeksvliegtuig ook al een groep tuimelaars gezien in het Belgisch deel van de Noordzee. Mogelijk gaat het om dezelfde groep.