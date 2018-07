Grappende Michel vergelijkt WK met NAVO

In zijn toespraak op de NAVO-top heeft premier Charles Michel een mooie vergelijking gemaakt tussen de Verdragsorganisatie en het WK-voetbal. Hij zei dat “net als in het voetbal, fairplay en een goede groepssfeer belangrijk zijn in de NAVO”.

In het begin van zijn toespraak sprak hij de Franse president Macron persoonlijk toe. “Belgen meestal niet chauvinistisch, maar gisteren had het Franse team veel geluk”, zei Michel. Waarop de zaal begon te lachen. Ook de Canadese premier Justin Trudeau was zichtbaar geamuseerd.

Toen de twee staatshoofden elkaar vandaag ontmoetten op de top, gaf Michel Macron feliciterende kussen.