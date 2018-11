Giraffensoort in Planckendael dreigt uit te sterven

Bij de meest recente update van de IUCN Red List, ook bekend als de "rode lijst" voor bedreigde diersoorten, is de kordofangiraf voor het eerst als "kritiek bedreigd" in het wild bestempeld. De kordofangiraf is de giraffenondersoort waarvan Planckendael verschillende exemplaren in bezit heeft en mee kweekt. Planckendael stelt dat het kweekprogramma en daarbij aansluitend onderzoek een versnelling hoger moeten om in geval van uitsterven de soort opnieuw in het wild uit te zetten vanuit dierentuinen.

In zuidelijk Afrika doen giraffensoorten het goed, maar in noordelijk Afrika is hun aantal in dalende lijn. Wereldwijd zijn er nu nog zowat 1.940 kordofangiraffen in het wild, waarvan bijna 1.000 in Tsjaad en minder dan 680 in Kameroen. Ook in Congo komt de soort nog in beperkte mate voor, maar wordt erop gejaagd omdat de staart er duizenden dollars opbrengt als bruidsschat. Overal waar de giraf leeft, zijn conflicten tussen mens en dier, de jacht voor het vlees, het boren naar olie en oorlog ernstige bedreigingen.

"Dit toont aan hoe belangrijk het is dat we in Zoo Planckendael kweken met deze uiterst zeldzame ondersoort", legt Sander Hofman uit, manager dierenzorg van Planckendael en lid van de IUCN expertengroep die zich bezighoudt met onderzoek en bescherming van de giraf en okapi. "In het geval van de kordofangiraf bestaat er wereldwijd enkel in Europa een kweekprogramma, gebaseerd op genetica, gecoördineerd in Duitsland. Dierentuinen stellen hun dieren ter beschikking en wisselen ze uit. Momenteel zijn er 104 dieren in 27 Europese dierentuinen. Op basis van deze nieuwe gegevens moeten we dus gas bij geven."

Planckendael steunt ook antistropersmaatregelen in Congo en onderzoekt mee of giraffen uit dierentuinen kunnen worden bevrucht met sperma van dieren in het wild, om de genetische diversiteit te verhogen.