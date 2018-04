Gezin radeloos zonder cannabisolie

De ouders van een kind met zware epilepsie uit Maasmechelen zijn radeloos, omdat de politie is binnengevallen bij hun leverancier van cannabisolie. Die maakte dat voor het kindje, maar de productie van die olie is illegaal in ons land. Volgens het gezin is dat het enige wat het kind haar leven nog waardig kan maken.

Omdat de olie illegaal is in ons land, kopen de ouders het daarom illegaal bij een vriend in Antwerpen. Hij verwerkt cannabispasta tot olie, voor in totaal zo'n 250 zieke mensen. Iemand diende een klacht in bij het Voedselagentschap, en vandaaruit ging de klacht naar het gerecht. Dat viel op zijn beurt binnen bij de man en nam alle olie in beslag. De ouders zijn radeloos. Want alleen cannabisolie kan hun dochter nog een waardig leven geven, zeggen ze.

Ze vragen dan ook aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) om cannabisolie te erkennen. Zodat ze het gewoon in de apotheek kunnen kopen. Maar volgens minister De Block is het niet bewezen dat die olie helpt bij epilepsie. Daarom is ze ook niet van plan om het product te erkennen.