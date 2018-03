Gevaarlijke fitnesshype bij tieners

Bewegen en sporten is gezond, maar toch waarschuwen specialisten tieners die te vroeg en te fanatiek bezig zijn met fitness en streven naar het perfecte lichaam. Extreme krachttraining op jonge leeftijd kan gevaarlijk zijn, zeker als je begint met fitness nog voor de pubertijd.

De juiste maten en een strak lijf, dat is het streefdoel bij de jeugd. Fitnessen is een hype onder jongeren. Ze zijn niet alleen met steeds meer, ze worden ook steeds jonger.

“Fitnessen op jonge leeftijd is op zich niet gevaarlijk, zolang je niet overdrijft”, zegt professor Bewegingswetenschappen aan de KU Leuven, Christophe Delecluse. “Maar intensief krachttrainen met zware gewichten, zeker voor je lichaam is volgroeid, is wél af te raden.”