Getuige Luik: "Ik hoorde 2 schoten"

“Ik hoorde twee schoten”, vertelt Christian Bisimwa, ooggetuige van de schietpartij in Luik, aan VTM NIEUWS. “De straten waren geblokkeerd door de politie. Die zei dat we aan de kant moesten omdat er een schietpartij aan de gang was.”

Christian was ongerust en vroeg zich af wat er gebeurde, want zijn familie woont vlakbij het lyceum. “Ik heb hen meteen gebeld, maar er nam niemand op.”

Hij liep dan het blokje om en zag ambulances passeren en zag dat er overal hulpdiensten waren. “Zelfs de ontmijningsdienst was er. Er heerste paniek, het is hier echt het centrum van de stad met veel mensen.”

Schietpartij en gijzeling

Bij een schietpartij in Luik zijn iets voor de middag vier doden gevallen. Benjamin H., een 36-jarige man uit Rochefort, schoot eerst op twee politieagenten en gijzelde daarna een poetsvrouw. De twee agenten zijn overleden. Het derde slachtoffer, een man van 25, zat in een auto die de schutter probeerde te stelen. Ook de schutter zelf is omgekomen.