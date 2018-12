Wist je dat jouw kerstboom je woonkamer in een mum van tijd in een vuurzee kan veranderen? De brandweer merkt ieder jaar in de maand december dat er ongevallen gebeuren met kerstverlichting en dat er brandjes ontstaan in een kerstboom. Welke kerstboom moet je kopen om dat te voorkomen? VTM NIEUWS-reporter Stijn Defoirdt kocht drie verschillende bomen en trok ermee naar de brandweerschool in Asse.