Het Citadelpark in Gent wordt geconfronteerd met een superkolonie van uitheemse plaagmieren. De mieren graven overal in het park ondergrondse gangen, waardoor de voetpaden en straatstenen omhoog komen. De groendienst is druk in de weer, maar de mieren uitroeien is onbegonnen werk.

Het is niet de eerste keer dat ons land te maken krijgt met plaagmieren. Eerder dook het insect ook al op in Aalst, Bonheiden, Geldenaken en Flémalle.