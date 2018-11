Gent is weer een eiland. Vanaf vandaag kan je met bootjes of kajaks helemaal rond Gent varen. Vanmorgen is de sluis tussen de Nederschelde en de Leie geopend. Kajaks moet er van een lichte helling glijden. De toeristische bootjes kunnen gewoon door de nieuwe sluis. Het hele project heeft 3,5 miljoen euro gekost.