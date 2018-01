Geen te strakke jeans meer door deze 3D-scanner

Een jong Belgisch bedrijf heeft een 3D-scanner ontwikkeld om online shoppen makkelijker te maken. De scanner neemt in een fractie van een seconde al je maten op, van kop tot teen. Je loopt dus niet meer het risico dat de t-shirt die je bestelt te groot is, of de broek te smal.

“We weten dat de meerderheid van de vrouwen lingerie koopt in de verkeerde maat. Ongeveer 70% van de vrouwen heeft de verkeerde maat van lingerie. Met dit systeem hebben ze 100% zeker de juiste maat”, zegt Cedric Cauderlier, oprichter van start-up Treedy's.

Pasfotohokjes

De 3D-lichaamscanners kan je het beste vergelijken met pasfotohokjes. Ze zullen binnenkort opduiken in shoppingcentra. Daar zal je al je maten kunnen opnemen en dan later thuis online invoeren. Naar schatting past één kwart van de online aankopen niet. Met het virtuele pashokje komt daar nu verandering in.

Zes op de tien mensen stuurt kleding terug omdat de maat niet past. Dat kost handenvol geld. Wereldwijd betalen bedrijven 50 miljard euro per jaar aan retourkosten. Ook de Belgische kledingfabrikant JBC, die ook online verkoopt, heeft interesse. Zes bedrijven, waaronder ook Zalando, hebben het systeem besteld. De bodyscan zou voor de consument gratis zijn.