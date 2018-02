Geen speciaal rijbewijs voor boeren en hun praalwagen

Landbouwers die met hun tractors praalwagens trekken tijdens carnaval, moeten daarvoor geen extra keuring doorlopen of een speciaal rijbewijs hebben. De strenge interpretatie van regels die sommige politiediensten hanteren, klopt niet. Dat vernam CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh van minister van Mobiliteit François Bellot (MR).

De afgelopen week was er volgens Van den Bergh heel wat ongerustheid rond de regelgeving op praalwagens. Door een strengere interpretatie van die regelgeving zouden veel carnavalsgroepen zonder chauffeur of tractor vallen. Om met de tractor op het land te werken hebben boeren enkel een rijbewijs G nodig. Willen ze met die tractor ook andere dingen doen naast het veld, zijn er in principe strengere regels. Maar volgens minister Bellot mogen landbouwvoertuigen voor carnaval wél wagens voorttrekken zonder extra keuring en een rijbewijs C of CE.

De uitzondering geldt wel enkel tijdens het carnaval, of op weg naar en van, of tijdens proefritten, en mag de tractor maximum 25 km per uur rijden. Ook moet er een toelating van de gemeente zijn. "De uitspraak van de minister zorgt voor een opluchting in heel wat carnavalsgemeenten", zegt Van den Bergh. "Landbouwers die jaarlijks de praalwagens in de carnavalsstoet voorttrekken, kunnen dit nu met een gerust hart verder doen."