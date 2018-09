Geen Albert en Paola op herdenkingsmis voor Boudewijn

In de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken is vanmorgen een dankviering gehouden naar aanleiding van het overlijden van koning Boudewijn, deze zomer 25 jaar geleden. Koning Filip en koningin Mathilde woonden de plechtigheid bij, net als prinses Astrid en haar echtgenoot en prins Laurent. Zijn echtgenote prinses Claire was afwezig, en ook koning Albert en koningin Paola waren er niet.

De Spaanse familie van koningin Fabiola en de groothertog van Luxemburg woonden de viering wel bij. Kardinaal Jozef de Kesel ging de dienst voor.