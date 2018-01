Gedupeerde van oplichters: "Iedereen zou erin trappen"

Hans Snijckers werd opgelicht door de moeder en dochter die gisteren werden aangehouden door het parket in Brugge. Het oplichtersduo ging aan de haal met 32.000 euro voorschot van een appartement dat Hans verkocht. “Ze waren zo geslepen, iedereen zou erin getrapt zijn”, getuigt hij bij VTM NIEUWS.

Toen de twee dames ook het makelaarsloon van 12.000 euro vroegen, werd Hans nog eens opgelicht. “Ze stonden erop om dat hier cash te komen ontvangen”, vertelt hij. “Ze wisten dat mijn echtgenote een babyzaak had. Ze zijn daar dan inkopen gaan doen voor hun kinderen.” De rekening van 1.300 euro hebben ze nooit betaald.

Een miljoen

Hans is één van de vele gedupeerden. Het oplichtersduo had onder meer verschillende winkels waar ze hun personeel niet betaalden. Ze verkochten ook fictieve handtassen en babyspullen via tweedehandswebsites.

In totaal hebben moeder en dochter minstens een miljoen euro afgetroggeld. Hans had nooit gedacht dat er iets niet klopte. “Ze waren zo geslepen, iedereen zou erin getrapt zijn”, zegt hij.

Charmeren

Hij vertelt dat ze hun slachtoffers charmeerden, uitnodigden en pintjes betaalden. “Ze gingen eens op restaurant met hun klanten of nodigden ze uit voor een receptie in Knokke. Achteraf bleek dat die receptie en de overnachtingen ook niet betaald werden”, vertelt Hans.

Het parket van Brugge roept andere slachtoffers op om zich ook te melden. Het opgepakte duo zelf zegt dat ze voor elke verdachtmaking een uitleg hebben.

