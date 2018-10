Gebouwen kleuren roze voor borstkankermaand

Vandaag start de internationale borstkankermaand en daarom krijgen enkele gebouwen in Brussel een roze kleur. Op een verzekeringskantoor wordt het symbolische roze lintje afgebeeld.

Elke dag krijgen in ons land 29 vrouwen te horen dat ze borstkanker hebben. In totaal vechten er op dit moment 100.000 vrouwen tegen de ziekte. Pink Ribbon zet daarom in op preventie, want één op de vier kankers kan vermeden worden door een gezonde levensstijl. Daarnaast kijken veel te weinig vrouwen naar hun borsten. Zo doet slechts één op de twee vrouwen mee aan het bevolkingsonderzoek.