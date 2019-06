De Haspengouwse fruittelers zitten in de hoek waar de klappen vallen. De boycot van Rusland weegt nog steeds erg zwaar, te zwaar. Een goed alternatief voor de Russische afzetmarkt is er niet en dus blijven grote partijen kwaliteitsfruit onverkocht. Vandaag liggen tienduizenden kilo’s fruit onverkocht in de koelcellen. Daarom organiseert Karel Paesmans van Fruitsnacks een eerste weggeefdag.