Frituur in Ieper brandt volledig uit

Frituur De Gilde in Boezinge bij Ieper is vannacht volledig uitgebrand na een zware uitslaande brand. Dat bevestigt de brandweerzone Westhoek aan VTM NIEUWS.

Het vuur ontstond iets voor 2u30 vannacht in de zaak in de Brugstraat. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het gebouw. “De aanwezige bewoner raakte op tijd buiten”, zegt Kristof Louagie van de brandweerzone Westhoek. “De horecazaak brandde volledig uit. De aanpalende woningen werden gevrijwaard.”

Even werd gevreesd dat de brand zou overslaan naar een naastgelegen schilderzaak, waar heel wat brandbare producten liggen opgeslagen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. De oorzaak van de brand is nog niet gekend, de frituur was gesloten op maandag.

Foto: Warre Saint-Germain