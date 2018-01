De stad Brussel gaat in de loop van volgend jaar verouderde frietkoten vervangen. Het is een Gents bureau dat de kans kreeg om de nieuwe frietkoten te ontwerpen. Hun ontwerp werd uit 52 internationale inzendingen gekozen.

In tegenstelling tot de oude exemplaren zien de nieuwe frietkoten er erg opvallend uit. Ze weerspiegelen de omgeving omdat de buitenwanden bekleed zijn met aluminium en hebben neonverlichting. In totaal krijgen acht frituren in Brussel deze make-over met spiegelwand.