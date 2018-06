Francken wil stop op illegale migratie

Staatssecretaris voor migratie Theo Francken (N-VA) wil een absolute stop van de illegale migratie in Europa. “Als we de migrantencrisis nu niet oplossen, dan bestaat de Europese Unie over een paar jaar niet meer”, zei hij op een bijeenkomst met zijn Europese collega's in Luxemburg. Die vergadering ging over een hervorming van de asiel- en opvangregels in de Europese Unie, maar heeft uiteindelijk geen akkoord opgeleverd.

Vluchtelingen die illegaal via rubberen bootjes de oversteek maken naar Europa, moeten volgens de huidige regels asiel aanvragen in het eerste land waar ze toekomen. Maar dat legt grote druk op landen aan de Europese buitengrenzen, zoals Italië en Griekenland.

In Luxemburg zaten de verschillende bevoegde ministers en staatssecretarissen uit Europa vandaag samen om die regels te hervormen. Maar daarover is geen eensgezindheid. Onze staatssecretaris Francken wil het probleem bij de kern aanpakken: een absolute stop van de illegale immigratie.

"Eerst voordeur herstellen"

“Wanneer we eerst de voordeur sluiten, dan pas zullen we tot een akkoord komen”, zegt Francken. “We moeten eerst de voordeur herstellen, de achterdeur herstellen en dan kunnen we een compromis vinden over wie wat doet. Wanneer we geen oplossing hebben voor de massale toestroom van illegale migranten in ons Europa, is het gedaan met Europa en zullen we nooit uit deze crisis geraken. Nooit.”

“Wij willen niet meer dat die illegale migratie en dat die poort blijft openstaan. Wij willen dat niet meer. Het is genoeg geweest. De bevolking zegt: stop! Basta cosi dat is wat de Italianen zeggen. En de Belgen, de Duitsers, de Oostenrijkers zeggen allemaal hetzelfde”, zegt hij nog.