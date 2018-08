Fietser is voorrang kwijt op kruispunt

Op heel wat Vlaamse kruispunten verandert vandaag de voorrangsregeling voor fietsers. Waar ze voordien nog voorrang hadden op de auto’s, zijn nu de haaientanden van richting veranderd en moeten ze nu zelf voorrang verlenen. Dat veroorzaakt hier en daar verwarring en discussie.

De verkeerssituatie op de betrokken kruispunten is van de ene dag op de andere helemaal veranderd. Waar fietsers gisteren nog mochten doorrijden, zijn de haaientanden vannacht verwijderd. Nu moeten ze er voorrang geven aan de auto’s.

De nieuwe regel zorgt voor verwarring. Heel wat fietsers geven geen voorrang en rijden gewoon door, wat eigenlijk heel gevaarlijk is.

Het is de bedoeling dat over heel Vlaanderen kruispunten worden aangepast. “We nemen die maatregel omdat we ervan overtuigd zijn dat het op die locaties, waar fietsers een drukke voorrangsweg oversteken, beter en veiliger is dat ze geen voorrang hebben”, zegt Anton Decoster van het Agentschap Wegen en Verkeer aan VTM NIEUWS.