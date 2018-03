"FAVV moet beter communiceren"

Het Federaal Voedselagentschap heeft slecht en traag gecommuniceerd. Dat zegt consumentenorganisatie Test-Aankoop aan VTM NIEUWS. Ze reageren daarmee op het nieuwe vleesschandaal.

"Het Federaal Voedselagentschap heeft tien dagen geleden vaststellingen gedaan in het bedrijf in Bastogne en heeft daar eigenlijk niet over gecommuniceerd. We hebben dat trouwens ook al in het verleden gezien bij de fipronilcrisis”, zegt Simon November van Test-Aankoop.

Test-Aankoop wil nu dat de warenhuizen de lotnummers vrijgeven en dat het Federaal Voedselagentschap consumenten beter en sneller inlicht in de toekomst.