Faroek zoekt daders brutale home invasion

De politie is op zoek naar de daders van een zeer gewelddadige home invasion. Drie mannen drongen enkele weken geleden binnen in een vierkantshoeve in Tongeren en zochten wellicht bewust de confrontatie met de bewoners op. Ze hielden de vrouw onder schot en dreigden ermee haar hoofd in te slaan. De politie verspreidde deze beelden via FAROEK.

De politie vraagt aan iedereen die informatie denkt te hebben heeft over deze home invasion om dat zeker te melden op het gratis nummer 0800 30 300 of via mail.