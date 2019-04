'Faroek Live': Zo ziet een drugslabo er aan de binnenkant uit

Een boerderijtje in Zonhoven bleek de dekmantel voor een drugslabo. Buurtbewoners roken onraad en besloten de politie op de hoogte te brengen. Het labo werd opgedoekt, maar de redactie van het VTM NIEUWS-programma 'Faroek Live' mocht eerst even gaan kijken.

Een drugslabo in de buurt brengt heel wat gevaren met zich mee. Niet enkel voor de criminelen die drugs maken, ook voor omwonenden. Zo'n drugslab kan makkelijk in brand vliegen of zelfs ontploffen.

Het afval van een drugslab wordt ook zomaar in de natuur of op de openbare weg gedumpt. Dat zorgt voor milieuvervuiling, maar ook voor ontschuldige slachtoffers. In Zutendaal hadden spelende kinderen een huidtransplantatie nodig nadat ze met hun fietsjes door een plas chemisch afval waren gereden.

