FAROEK: Bewakingsbeeld toont hoe man kostbaar werk uit Kerk steelt

In de nacht van 10 op 11 januari werd uit de kerk van Zele een schilderij gestolen. Een kostbaar werk, volgens de pastoor zou het wel eens van Michelangelo kunnen zijn. Politie en parket geven bewakingsbeelden vrij waarop een man te zien is die ervandoor gaat met het schilderij op zijn hoofd. Via het VTM-opsporingsprogramma 'FAROEK' doen ze een beroep op de kijkers om de dader te vinden.

Heb jij tips? Met alle andere informatie kan u terecht op het gratis nummer 0800 30 300 of via mail op opsporingen@police.belgium.eu