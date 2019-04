De lente is eindelijk begonnen: vandaag kan het op sommige plaatsen wel 22 graden worden. Veel gezinnen besloten daarom om op daguitstap naar Planckendael te gaan. Vanmorgen was het al gezellig druk in de dierentuin. “Een mooi begin van het weekend”, klinkt het. En dat klopt: zaterdag en zondag kan het wel 24 graden worden. De ideale manier om de paasvakantie af te sluiten.