Fans nemen afscheid van Eric Geboers

Familie, vrienden en fans nemen vanavond in Lommel afscheid van Eric Geboers, de motorcrosslegende die bijna tien dagen geleden is overleden. Hij verdronk in de Miramarplas in Mol, toen hij zijn hondje wilde redden uit het water. De familie heeft het dier vandaag ook bij.

Geboers woonde aan de Miramarplas. Omdat hij erg van het strand hield, hebben ze op het crossterrein in Lommel een strand nagebouwd. Er hangen grote foto's van hem. En naast de Belgische, hangt ook de Japanse vlag halfstok, want zijn vrouw is een Japanse.

Mensen kunnen een laatste groet brengen aan het lichaam van Geboers, en de familie condoleren. De ex-wereldkampioen motorcross kwam hier vaak, hij organiseerde er de Belgische manche van het WK motorcross, dat zal dit jaar een heel emotionele dag worden.

Tuin

De echt begrafenisplechtigheid vindt morgen plaats in de tuin van Eric Geboers. Dat zal een gesloten plechtigheid zijn, alleen voor familie en hechte vrienden.