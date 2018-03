Eyckermans: "Ik voel me opgelucht"

Opluchting. Dat is het overheersende gevoel bij actrice Veerle Eyckermans, nu seriemoordenaar Renaud Hardy veroordeeld werd tot een levenslange gevangenisstraf. “Ik ben opgelucht dat alles achter de rug is, en ik ben opgelucht over de straf.”

Actrice Veerle Eyckermans was een van de doelwitten van Renaud Hardy. Hij dook in 2015 in haar tuin op toen de actrice etensrestjes voor de vogels strooide, en mepte haar met een stok in het gezicht en op haar armen. Eyckermans kon met haar gegil de buren alarmeren, waardoor Hardy op de vlucht sloeg.

Na een proces van drie weken, kreeg ze vandaag eindelijk te horen dat de seriemoordenaar levenslang kreeg. Ze is opgelucht dat alles achter de rug is en ook tevreden over de straf. “Ik heb veel opluchting gezien vandaag. Niet alleen bij mezelf, maar ook bij alle familieleden en andere slachtoffers”, zegt de actrice in de studio van VTM NIEUWS. “We zijn erdoor.”

Oogcontact vasthouden

De seriemoordenaar probeerde tijdens het proces een aantal keer oogcontact met haar te maken, en de actrice probeerde dat oogcontact vooral niet te lossen. “Ik verstopte me soms een beetje, maar soms heb je nu eenmaal oogcontact. En dan probeerde ik het vast te houden. Niet met mij, dacht ik dan.”

Brief voor Eyckermans

Hardy probeerde net voor hij weggeleid werd nog een brief te overhandigen aan advocaat Jef Vermassen, maar die werd onderschept door zijn eigen raadsman Frédéric Thiebaut. De brief was voor Veerle Eyckermans bestemd.

Vermassen kon de brief intussen inkijken en gaf zijn cliënte het advies om de brief niet te lezen. “De inhoud van de brief zou haar choqueren en zou haar verwerkingsproces zeker niet vooruit helpen.”

Eyckermans weet ongeveer wat er in de brief staat. “Ik weet het een beetje, en dat is meer dan genoeg. Vandaag sluit ik dit hoofdstuk af en die brief leg ik daarbij”, zegt ze.

