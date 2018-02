Eyckermans: “Hoop dat Hardy nooit meer vrijkomt”

Op het Tongerse assisenproces van Renaud Hardy getuigde de 55-jarige actrice Veerle Eyckermans, die op 14 februari 2015 een moordaanslag van Hardy overleefde. Hardy had haar met een afgebroken steel van een pikhouweel hard op het hoofd geslagen.

Eyckermans is nog steeds getraumatiseerd en drukte de hoop uit dat Hardy nooit meer zou vrijkomen. "Deze man is een gevaar voor ons allemaal, maar ook een gevaar voor zichzelf, " zei de actrice, bekend van de VTM telenovelle Sara. Een litteken boven haar rechter wenkbrauw is een blijvend souvenir van de feiten die ze meemaakte.

Hardy kon het op het einde van haar getuigenis niet laten om zich rechtstreeks tot de vrouw te wenden. "Mevrouw Eyckermans, laat u niet bang maken, mevrouw", zei Hardy, waarop de voorzitter hem tot de orde riep en vroeg om ermee op te houden.

Intentie tot doden

Jef Vermassen, die de raadsman van Veerle Eyckermans is, liet weten dat zijn cliënte met een posttraumatische stresstoornis kampt. Ze heeft zelfs rollen laten schieten, omdat ze niet wilde dat Hardy haar op tv zou kunnen zien.

De actrice is ervan overtuigd dat Hardy haar heeft willen doden. "Heel zeker. Die kracht, die intensiteit. Die drift die er achter zat", vertelde Eyckermans, die aan haar moordenaar kon ontkomen door heel hard te gillen.

DNA

Na een naar eigen zeggen ijskoude slag op haar hoofd in haar tuin, strompelde ze weg tot onder enkele struiken waar ze zich aan een paaltje onder een boom vastklampte. Ondertussen probeerde Hardy haar bij de linkerenkel los te rukken. Hij loste zijn greep en sloeg op de vlucht toen een buurman met zijn zoon kwam aangelopen, gealarmeerd door het geschreeuw van Eyckermans.

Haar indertijd dertienjarige dochter had Eyckermans eerder die dag bij de vader afgezet. Hardy verloor zijn muts bij Eyckermans, waarop zijn DNA werd teruggevonden. Zo kon hij later aan de moordpoging bij haar gelinkt worden.