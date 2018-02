Extra patrouilles tegen zatte studenten

De politie van Leuven heeft afgelopen nacht negen feestgangers van straat geplukt die stomdronken waren. Vijf van hen, onder wie een meisje van 15, moesten zelfs naar het ziekenhuis. Wat spoedartsen verontrust is dat jongeren steeds zwaarder onder invloed zijn, omdat ze nu meer sterke drank drinken. De politie gaat de komende weken extra patrouilleren.

De politie van Leuven patrouilleert op elke feestavond. En dat is nodig, bleek gisteren opnieuw. Negen jongeren hebben ze van straat gehaald, zo onder invloed dat ze niet meer wisten wie of waar ze waren. Vooral studenten, die het einde van de examens vierden.

“Maar toch waren er ook een aantal zeer jonge feestvierders bij”, zegt Marc Vranckx van politie Leuven. “Mensen van 15 à 16 jaar: dat is ook een trend. En we vrezen voor binnen twee weken, de carnavalperiode, schoolvakantie, dat weer een aantal van die zeer jonge mensen mee het studentenleven gaan opzoeken met alle gevolgen van dien.” In het Heilig Hart Ziekenhuis zijn drie jongeren binnengebracht. Dat gebeurt wel vaker.

Meer alcohol

Maar spoedartsen zijn wel ongerust over de alcoholpercentages die ze in het bloed terugvinden. Die zijn nu hoger dan vroeger. “Vermoedelijk is dit het gevolg van meer gebruik van sterke dranken en dit dan ook in korte tijd”, zegt spoedarts Hilde Quintens. “Studenten drinken vaak vooraleer zij naar een feestje gaan, thuis op kot, sterke dranken. En daarna wordt er nog bier gedronken op café. Waardoor het alcoholpercentage natuurlijk veel hoger ligt dan wanneer zij alleen maar bier zouden drinken.”

De politie gaat de komende weken extra patrouilleren. Maar vraagt ook aan de studenten om op elkaar te passen.