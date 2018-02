Expo toont bodemschatten WO I

100 jaar na de Eerste Wereldoorlog geeft de West-Vlaamse grond nog altijd sporen vrij van het krijgsgeweld. In het museum in Flanders Fields in Ieper zijn tweehonderd archeologische vondsten te zien: van dagelijkse gebruiksvoorwerpen van soldaten tot authentieke loopgraven. Archeologen spitten niet alleen de aarde om, ze tonen ook bodemschatten via moderne lasertechnieken.

De Westhoek is bezaaid met ontelbare bomkraters en loopgraven. Vanuit de lucht zijn ze duidelijk zichtbaar aan de hand van lasermetingen. Maar liefst tien tot zestien procent van de percelen langs de vroeger frontlijn bevatten nog sporen van de oorlog. Op de tentoonstelling in het Flanders Fields museum liggen dan enkele spectaculaire vondsten.

Persoonlijke objecten

De absolute blikvangers van deze tentoonstelling zijn paardenskeletten, een Britse en Duitse originele loopgraaf, een ondergrondse tunnel en de persoonlijke objecten van zes Duitse gesneuvelden die in een onlangs ontdekt massagraf werden begraven. De tentoonstelling loopt vanaf morgen tot en met 26 augustus.