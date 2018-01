Expo tegen vooroordelen rond verkrachting

In Molenbeek loopt een tentoonstelling met kledingstukken van vrouwen die verkracht zijn. De kledingstukken die getoond worden waren exact wat de vrouwen droegen op het moment van hun verkrachting. De organisatie wil hiermee aantonen dat wat vrouwen dragen absoluut niet bepaald of ze al dan niet aangerand worden.

Vrouwen die verkracht zijn, krijgen soms de vraag: wat had je aan? Alsof het wat uitmaakt en het ook hun eigen schuld is dat ze verkracht werden. Een tentoonstelling in Molenbeek wil aantonen dat dat absoluut niet het geval is. Je ziet er een jeans met roze t-shirt, een politie-uniform, een badpak, allemaal doodgewone kledij. Naast de kleren staat ook telkens een getuigenis van wat er zich die dag heeft afgespeeld.

Maar liefst zestien procent van de Belgen denkt dat verkrachting de schuld is van de vrouw als ze zich te verleidelijk kleedt. Deze tentoonstelling wil duidelijk maken dat dat niet het geval is, er hangt zelfs een T-shirt met My Little Pony-opschrift in de collectie.

De expo loopt vanaf vandaag tot en met 20 januari in het gemeenschapscentrum Maritiem in Molenbeek.