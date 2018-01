De ravage na de explosie op de Paardenmarkt is enorm. Door de ontploffing stortte een gebouw volledig in en raakten twee aanpalende gebouwen bijna volledig vernield. Een video toont het gebouw voor en na het incident, het verschil is enorm.

Vanochtend zijn twee dodelijke slachtoffers vanonder het puin gehaald. Er zijn veertien mensen gewond geraakt, een van hen verkeert in kritieke toestand.