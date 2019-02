Twee op de drie Vlamingen zeggen meerdere keren per maand te sporten. Goed nieuws, want 15 jaar geleden was dat nog maar één op de drie. De populairste sporten: enigszins voorspelbaar: Fietsen, wandelen en lopen. Maar hoe vaak moet je nu sporten om gezond te zijn? VTM NIEUWS-anchor Birgit Van Mol legt het uit.