Vanaf volgende week donderdag mogen niet alleen apothekers, maar ook supermarkten medische hulpmiddelen verkopen. Dat zal de prijzen verlagen, zegt De Block. De apothekers zijn tégen, omdat mensen in de supermarkt geen persoonlijk advies kunnen krijgen. Maar wie bepaalt de prijs van geneesmiddelen nu eigenlijk? En waarom is de prijs in Nederland lager? VTM NIEUWS-anchor Birgit Van Mol legt het uit.