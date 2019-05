We stemmen zondag ook voor Europa en één van dé pijnpunten van de eenheidsmarkt is het probleem van sociale dumping, buitenlanders die spotgoedkoop werken, waardoor Belgen hun job verliezen. Het is vooral een nijpend probleem in de bouwsector en het transport. Maar hoe groot is het probleem juist? En welke landen doen er allemaal aan mee? VTM NIEUWS-anchor Freek Braeckman legt uit;