In ‘De Ronde van Freek’ focuste VTM NIEUWS-anchor Freek Braeckman vandaag op onderwijs. Een leerkracht sprak zelfs over een verloren generatie. Maar hoe zit het nu in feite met de schoolresultaten? Werken leerkrachten hard genoeg? En zijn er echt te weinig leraars? Freek legt uit.