Experts waarschuwen voor hoge UV-index

De UV-index of zonkracht, de hoeveelheid ultraviolette straling die op aarde geraakt en dus ook op onze huid, is vandaag 7,2 op een schaal van tien. Dat is hoog, en specialisten zijn formeel: blijf voor uw eigen gezondheid zoveel mogelijk weg uit de zon.

Nu de examens gedaan zijn, profiteren heel wat studenten ervan om te gaan zwemmen en de hele dag in de zon te liggen, maar experten waarschuwen dat smeren met zonnecrème echt wel nodig is, want de UV-index is hoog.

Risico op verbranding

Vandaag werd er 7,2 op een schaal van tien gemeten, dat wil zeggen dat er heel wat risico is om te verbranden, maar die index verandert van dag tot dag. Experts houden daarvoor rekening met vier factoren. De hoogte van de zon, de dikte van de bewolking, de dikte van de ozonlaag en de mate waarin het zonlicht weerkaatst.

Daarnaast waarschuwen experts ook nog dat we niet moeten denken dat één keer verbranden geen kwaad kan. De gevolgen kunnen later nog zeer zwaar zijn.