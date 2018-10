Experts: “België moet dringend noodplan opstellen”

Ons land moet dringend een noodplan opstellen, aangezien de voorspellingen rampzalig zijn. Dat zeggen experts. Het wordt niet alleen warmer en droger. Zelfs als de temperatuur ‘maar’ anderhalve graad stijgt, zijn grote delen van West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen bedreigd door de stijgende zeespiegel.

Gemiddeld zijn er jaarlijks 172 droge dagen in Vlaanderen. Op dit tempo loopt dat cijfer tegen eind deze eeuw op tot 236, wat neerkomt op acht maanden zonder neerslag. Ook de temperaturen worden extremer. Van vier hittegolfdagen per jaar (met een temperatuur van 27 graden of hoger), naar vijftig tegen 2100.

Stijgende zeespiegel

Volgens Ignace Schops van de Europese Federatie voor Nationale Parken is een noodplan broodnodig. “De zeespiegel zal stijgen met rechtstreekse rampzalige gevolgen voor een groot deel van Vlaanderen”, zegt hij.

Tegen dat stijgende water neemt ons land geen grote stappen. “België moet dringend met de buurlanden samenzitten”, vindt Leo Van Broeck van de Vlaamse Bouwmeester.

